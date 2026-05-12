Ми не маємо офіційних пропозицій: гендиректор Аталанти розвіяв чутки про трансфер Едерсона

Генеральний директор Аталанти Лука Перкассі прокоментував чутки навколо трансфера півзахисника Едерсона.

Його слова телеканалу Sky Sport цитує SOS Fanta.

За словами керівника, наразі клуб не має конкретних запитів щодо переходу бразильського футболіста до інших колективів. Перкассі наголосив, що ринок залишається пасивним, доки тривають змагання у європейських чемпіонатах.

"Едерсон? На сьогодні ми не маємо офіційних пропозицій, окрім потенційної зацікавленості. Поки чемпіонати не завершаться, командам важко починати рух. Ми оцінимо ситуацію з великим спокоєм і виваженістю", – зазначив Лука Перкассі.

У поточному сезоні Едерсон зіграв у 40 матчах, де забив 3 гола й віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 40 мійльонів євро.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал розпочав переговори щодо трансферу Едерсона, стикаючись із серйозною конкуренцією інших англійських грандів.