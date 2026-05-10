Мілан – Аталанта. Де та коли дивитися матч 36 туру Серії А

У неділю, 10 травня, на міланському "Сан-Сіро" відбудеться матч 36-го туру італійської Серії А, в якому місцевий Мілан прийматиме Аталанту.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 21:45 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Мілан, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,20. На успіх Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 3,50, на нічию – 3,33.

У першому колі команди зустрічалися 28 жовтня 2025 року. Тоді поєдинок завершився внічию 1:1.

Зазначимо, що Мілан посідає 4-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 67 очок. Натомість Аталанта із 55-ма заліковими пунктами йде 7-ю.

