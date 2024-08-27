Колишній тренер Динамо — про Ярмоленка: Він вже втратив швидкість та інші свої якості
Йожеф Сабо
ФК Динамо Київ
Колишній головний тренер київського Динамо Йожеф Сабо розкритикував вінгера Динамо Андрія Ярмоленка за перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти РБ Зальцбург.
Про це він заявив для Українського Футболу.
"У Ярмоленка було три хороших моменти, а він їх профукав. Я розумію, що він — ветеран і легенда Динамо, але зараз йому треба сидіти в запасі і виходити за хвилин 15-20 до кінця матчу. Ну так не можна! На нього грають, створюють моменти, а він їх не використовує. Андрій уже втратив швидкість та інші свої якості", — сказав Сабо.
Нагадаємо, перший матч був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.
Матч-відповідь пройде сьогодні, 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.