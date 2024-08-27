Колишній тренер Динамо — про Ярмоленка: Він вже втратив швидкість та інші свої якості

Колишній головний тренер київського Динамо Йожеф Сабо розкритикував вінгера Динамо Андрія Ярмоленка за перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти РБ Зальцбург.

Про це він заявив для Українського Футболу.

"У Ярмоленка було три хороших моменти, а він їх профукав. Я розумію, що він — ветеран і легенда Динамо, але зараз йому треба сидіти в запасі і виходити за хвилин 15-20 до кінця матчу. Ну так не можна! На нього грають, створюють моменти, а він їх не використовує. Андрій уже втратив швидкість та інші свої якості", — сказав Сабо.

Нагадаємо, перший матч був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде сьогодні, 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.