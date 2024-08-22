Визначився найкращий гравець матчу Динамо — Зальцбург за версією Sofascore

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко став найкращим гравцем матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Про це повідомляє Sofascore.

За свою гру українець отримав оцінку 7,8 (так само оцінили і футболіста Зальцбурга Мусса Кунфоло Єо). На його рахунку 41 точний пас з 48, 1 ключова передача, а також 4 вдалі спроби дриблінгу з 6.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою Зальцбурга. Віцечемпіон України поступився з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться 27 серпня.