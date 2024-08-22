Визначився найкращий гравець матчу Динамо — Зальцбург за версією Sofascore
Микола Шапаренко
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Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко став найкращим гравцем матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.
Про це повідомляє Sofascore.
За свою гру українець отримав оцінку 7,8 (так само оцінили і футболіста Зальцбурга Мусса Кунфоло Єо). На його рахунку 41 точний пас з 48, 1 ключова передача, а також 4 вдалі спроби дриблінгу з 6.
Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою Зальцбурга. Віцечемпіон України поступився з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться 27 серпня.