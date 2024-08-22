Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився найкращий гравець матчу Динамо — Зальцбург за версією Sofascore

Микола Дендак — 22 серпня, 00:12
Визначився найкращий гравець матчу Динамо — Зальцбург за версією Sofascore
Микола Шапаренко
Getty Images

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко став найкращим гравцем матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Про це повідомляє Sofascore.

За свою гру українець отримав оцінку 7,8 (так само оцінили і футболіста Зальцбурга Мусса Кунфоло Єо). На його рахунку 41 точний пас з 48, 1 ключова передача, а також 4 вдалі спроби дриблінгу з 6.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою Зальцбурга. Віцечемпіон України поступився з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться 27 серпня.

Динамо Київ РБ Зальцбург Микола Шапаренко Ліга чемпіонів-2024/25

Микола Шапаренко

Михалик: Відчувається, що Шапаренко зараз є лідером Динамо
Як гросмейстер Шовковський скористався подарунком долі. 5 висновків з матчу Рейнджерс — Динамо
Домашні заготовки киян та несподіванки від Шовковського. 4 інтриги матчу Рейнджерс — Динамо
Сенсація у Києві, скандал у Львові. Підсумки 2 туру УПЛ
Динамо заперечило чутки про трансфер Шапаренка

Останні новини