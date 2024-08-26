Зальцбург — Динамо Київ: онлайн-трансляція

Київське Динамо зіграє проти австрійського Зальцбурга в матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 27 серпня, на стадіоні "Ред Булл Арена" у Вальс-Зіценгаймі, землі Зальцбурга. Початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь австрійської команди.

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромили Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а також здолали Рейнджерс. У першій грі Динамо зіграло внічию 1:1, а на виїзді зуміло в більшості обіграти суперника (2:0).