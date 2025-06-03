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Пірло може очолити новачка Серії А

Станіслав Лисак — 3 червня 2025, 10:56
Пірло може очолити новачка Серії А

Легендарний італійський футболіст та колишній тренер Ювентуса, Карагюмрюка і Сампдорії Андреа Пірло може очолити Пізу, яка вийшла в Серію А цього сезону.

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Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

46-річний наставник, який знаходиться без роботи з серпня 2024-го, може повернутися до роботи в клубі елітного дивізіону чемпіонату Італії.

За підсумками сезону-2024/25 Піза вийшла у Серію А, після чого клуб продовжив контракт із тренером Філіппо Індзагі. Попри це, італійський тренер вирішив покинути Пізу.

Повідомлялося. що Індзагі має очолити Палермо із Серії B, який посів восьме місце в Серії B – клуб не зумів завоювати підвищення у класі. Контракт буде розрахований на три роки.

Індзагі Чемпіонат Італії, Серія А Піза Андреа Пірло

Андреа Пірло

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