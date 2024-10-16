Кривошеєнко: Не знав, чому Таловєрова викликали до збірної

Відомий у минулому український футболіст Іван Кривошеєнко оцінив виступи Максима Таловєрова за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй.

Кривошеєнка цитує Sport Arena.

"Чесно кажучи, я не знав, чому його раніше викликали до збірної. Та й багато моїх друзів і знайомих так говорили, це правда. Я думав, що він просто друг Михайла Мудрика. На цій позиції часто гарний був Сваток, але Сергій Ребров довірив це місце із Забарним у центрі захисту Таловєрову. Поки Максим виглядає добре, він чудово грає у повітрі, може почати атаку, та й на випередження він готовий завжди зіграти. Як з ним розвиватиметься історія надалі, коли до ладу повернеться Миколенко, а Матвієнко, за ідеєю, зміститься до центру оборони, я не знаю. Йому треба грати та прогресувати, адже Таловєрову лише 24 роки".

Матчі проти Грузії (перемога 1:0) та Чехії (нічия 1:1) були для Таловєрова першими офіційними поєдинками за збірну України, в яких він виходив в основі. Раніше з перших хвилин гравець ЛАСКа зіграв тільки у товариському матчі проти Польщі у червні поточного року.

Раніше сам Таловєров поділився враженнями від матчу з Чехією.