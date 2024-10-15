Таловєров: В роздягальні всі засмучені після нічиєї з Чехією

Захисник австрійського ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров розповів, що футболісти національної команди засмучені нічиєю з Чехією в 4 турі Ліги націй.

Про це він заявив у коментарі для MEGOGO.

"Проти чехів завжди дуже важко грати, бо це фізично дуже сильна команда. Проте я вважаю, що ми віддали всі сили. Зараз у роздягальні всі засмучені, бо ми відчували, що можемо виграти. Кожен з нас відіграв на максимум", – сказав Таловєров.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 1:1. Після 4 турів у активі підопічних Реброва 4 бали та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.