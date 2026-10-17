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Російська ракета пошкодила тенісні корти в Рівному, на яких проводила майстерклас Завацька

Станіслав Матусевич — 17 жовтня 2026, 12:47
Російська ракета пошкодила тенісні корти в Рівному, на яких проводила майстерклас Завацька
Катаріна Завацька
Getty Images

Українська тенісистка Катаріна Завацька повідомила, що удар російської ракети пошкодив тенісні корти в Рівному, на яких спортсменка раніше проводила тренування для дітей.

Відповідний допис Завацька оприлюднила в інстаграмі.

"Минулої ночі тенісні корти в Рівному, де я проводила майстер-клас із дітьми та де вони тренувалися, зазнали ракетного удару.

Мені справді дуже боляче. Російські бомби знищили стільки прекрасного в моєму рідному місті, а також забрали найважливіше – людей", – написала спортсменка.

Інстаграм Катаріни Завацької

Нагадаємо, напередодні російська ракета пошкодила у Києві стадіон київського футбольного клубу Атлет, який виступає у другій лізі першості України.

війна Катаріна Завацька

Катаріна Завацька

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