MAGA – це нацисти: колишній гравець НФЛ заарештований за критику політики Трампа

Колишнього гравця НФЛ Кріса Клюве заарештували під час засідання міської ради в Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія. Він виступив проти пропозиції встановити в місцевій бібліотеці меморіальну дошку з посиланням на гасло президента США Дональда Трампа "Зробимо Америку знову великою" (MAGA).

Про це пише CNN. Деталі додає Yahoo.

Клюве було взято під варту після того, як він з’явився на засіданні міської ради Хантінгтон-Біч і назвав президента Дональда Трампа та його прихильників МАГА нацистським рухом.

43-річний ексгравець в американський футбол, який вже 15 років проживає в Хантінгтон-Біч, висловив повну незгоду з діями чинного президента країни.

"MAGA означає спробу стерти транс-людей з існування. MAGA означає повторну сегрегацію та расизм. MAGA означає цензуру та заборону книжок. MAGA означає звільнення людей, які контролюють наш ядерний арсенал. MAGA означає звільнення військових ветеранів і тих, хто їх обслуговує. MAGA означає скорочення коштів на освіту, включно з інвалідами. MAGA є глибоко корумпованим, антидемократичним і явно нацистським рухом, Вони можуть замінити червоні кепки на свастику", – заявив він під час виступу.

Wild: Former #Vikings punter Chris Kluwe calling President Donald Trumps MAGA slogan a "Nazi movement" and being arrested and carried out of a city council meeting by police.



😳😳😳 https://t.co/6oMJ3gdXiP pic.twitter.com/Zgv8WfvbiS — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 19, 2025

Кріс не встиг залишити трибуну, як його заарештували за перешкоджання роботі збору. Щоправда, через чотири години його відпустили, адже не знайшли складу правопорушення.

Клюве зростав у сусідньому містечку Сіл-Біч. В 2005 році він закінчив Університет Лос-Анджелесу (UCLA), отримавши ступінь бакалавра політології.

"Я ціную всі повідомлення підтримки. Пам’ятайте — мирна громадянська непокора, ніяких королів і тиранів. Ніколи", – написав він згодом в соцмережі Bluesky, повідомляє NBС.

Колишній футболіст давній і відвертий прихильник руху ЛГБТК+. Він не був обраний на драфті, але це не завадило йому протягом восьми сезонів (2005-2012) бути пантером Міннесоти Вайкінгз. Загалом провів 127 матчів у Національній футбольній лізі.

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