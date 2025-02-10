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Колишній захисник Ворскли та Карпат завершив кар'єру в 36 років

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 16:38
Колишній захисник Ворскли та Карпат завершив кар'єру в 36 років
Олексій Дитятьєв
ФК Львів

Український центральний захисник Олексій Дитятьєв завершив професійну кар'єру футболіста.

Про це повідомила пресслужба клубу Колос-2, за який він виступав останнім часом.

У поточному сезоні 36-річний гравець провів за другу команду з Ковалівки 6 матчів.

Свого часу Дитятьєв також захищав кольори Карпат, ФК Львів, Ворскли, Олімпіка, Буковини, Кримтеплиці та Енергії.

За кордоном встиг пограти за польські Краковію, за яку провів 81 матч в усіх турнірах, забивши 3 голи та віддавши 3 асисти (ставав з клубом володарем Кубку країни) та Аксу.

Колос-2 першу частину сезону у Другій лізі (група Б) завершив на першому місці, випередивши на п'ять очок Олександрію-2.

Раніше перша команда Колоса оголосила про відхід бразильського вінгера Дієго Сілви.

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