Ексгравець Динамо та Дніпра загинув на війні з Росією

Колишній півзахисник київського Динамо, Дніпра та збірної України Роман Максимюк загинув на війні з Росією.

Про це повідомила його дружина в Фейсбук.

Ексфутболіст зник безвісти 30 січня 2025 року під час виконання завдання на Покровському напрямку. Родина Максимюка тоді пройшла стандартну в таких випадках процедуру – дружина Віра подала заяву про зникнення чоловіка, а донька Даша здала аналізи ДНК.

Напередодні надійшли результати ДНК-експертизи, які підтвердили загибель Романа Максимюка.

З перших днів повномасштабного вторгнення Роман брав участь в благодійних ветеранських футбольних турнірах, під час яких проводилися збори на авто для наших військових підрозділів. Восени 2022 року долучився до сил оборони.

Працював в мобільній вогневій групі, завданням якої було знищення ворожих повітряних цілей. Спочатку вогнева група Максимюка захищала від російського терору мешканців Луцьку, який став для Романа рідним. Потім ексгравця збірної України перевели на Харківський напрямок.

Перебуваючи там, в інтерв'ю Чемпіону Максимюк зізнавався, що наразі пріоритетним завданням для нього є відстояти нашу незалежність, а після війни мріяв повернутися до головної справи свого життя – футболу, адже вже мав тренерський бекграунд.

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Зазначимо, що Максимюк за свою кар'єру захищав кольори Динамо Київ, Дніпра, Волині та Чорноморця, зіграв 5 матчів за збірну України. Після закінчення ігрової кар'єри жив у Луцьку, де до початку повномасштабної війни працював вантажником.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув відомий український волейболіст Любомир Бонк.