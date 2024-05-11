Кучер — про українське "Класичне": В цьому матчі не повинно бути нічиєї
Колишній футболіст Шахтаря Олександр Кучер вважає, що у матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги між "гірниками" та Динамо не має бути нічиєї.
Його слова передає Sport.ua.
"Динамо вийде на цей поєдинок з прагненням лише перемоги, адже лише у такому випадку воно ще зберігатиме шанси на золото. Кияни будуть грати у своєму стилі, сподіваючись на помилку Шахтаря в наступних матчах. Вважаю, що нічиєї у цьому матчі не повинно бути.
Що стосується Шахтаря, то щоб не ускладнювати собі турнірні справи надалі, "гірники" у завтрашньому двобої з Динамо будуть розраховувати лише на перемогу. Впевнений, що футболісти донецької команди не пастимуть задніх, тому я очікую цікаву гру. Суперники гратимуть на зустрічних курсах і ми побачимо гарний футбол", — сказав Кучер.
Українське "Класичне" відбудеться у суботу, 11 травня, початок — о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, у минулому турі Динамо без шансів розбило Колос і встановило новий рекорд чемпіонатів України. У свою чергу Шахтар розгромив Чорноморець та зберіг дистанцію від киян у 4 бали.