Кучер — про українське "Класичне": В цьому матчі не повинно бути нічиєї

Колишній футболіст Шахтаря Олександр Кучер вважає, що у матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги між "гірниками" та Динамо не має бути нічиєї.

Його слова передає Sport.ua.

"Динамо вийде на цей поєдинок з прагненням лише перемоги, адже лише у такому випадку воно ще зберігатиме шанси на золото. Кияни будуть грати у своєму стилі, сподіваючись на помилку Шахтаря в наступних матчах. Вважаю, що нічиєї у цьому матчі не повинно бути.



Що стосується Шахтаря, то щоб не ускладнювати собі турнірні справи надалі, "гірники" у завтрашньому двобої з Динамо будуть розраховувати лише на перемогу. Впевнений, що футболісти донецької команди не пастимуть задніх, тому я очікую цікаву гру. Суперники гратимуть на зустрічних курсах і ми побачимо гарний футбол", — сказав Кучер.