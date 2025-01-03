Ефект приходу Григорчука: ЛНЗ покинули два футболісти

Захисник Олександр Насонов та півзахисник Сергій Шестаков покинули черкаський ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний Насонов доєднався до колективу в січні 2021 року. За весь час провів за черкаський клуб 44 матчі та забив 3 голи. Також після початку повномаштабного вторгнення пограв за закордонні Сокол (Польща) та Пахтакор (Узбекистан).

34-річний Шестаков приєднався до черкаського клубу у лютому 2023-го, На його рахунку також 3 результативні удари. Проте для цього Сергію знадобилося 27 поєдинків.

Нагадаємо, нещодавно Роман Григорчук очолив ЛНЗ. У жовтні 59-річного тренера звільнили з азербайджаньского Нефтчі. Він протримався на посаді головного тренера команди лише кілька місяців, адже не зміг здобути жодної перемоги в перших 9 турах чемпіонату Азербайджану.

Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з Адресом Карраско. Тимчасово обов'язки наставника виконував ексголкіпер збірної України Андрій Дикань, під керівництвом якого команда зіграла внічию з Олександрією.