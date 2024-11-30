Беллінгем: Ми весь час робимо крок вперед і два назад

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем розуміє, що команда перебуває в ненайкращій формі.

Про це він написав у Instagram.

"На даний момент ми весь час робимо крок вперед і два назад. Попри те, що суперник був блискучим, ми дуже розчаровані своїм виступом і результатом. Ми маємо подякувати та вибачитися перед усіма мадридистами, які підтримували нас в Англії.

Немає сенсу зациклюватися на тому, що ми не в змозі змінити. Ми повинні залишатися разом і підтримувати один одного під час наступного важливого відрізку матчів. Завжди вперед, Реал", – сказав Беллінгем.