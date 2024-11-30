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Беллінгем: Ми весь час робимо крок вперед і два назад

Ігор Чернявський — 30 листопада 2024, 13:23
Беллінгем: Ми весь час робимо крок вперед і два назад
Getty Images

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем розуміє, що команда перебуває в ненайкращій формі.

Про це він написав у Instagram.

"На даний момент ми весь час робимо крок вперед і два назад. Попри те, що суперник був блискучим, ми дуже розчаровані своїм виступом і результатом. Ми маємо подякувати та вибачитися перед усіма мадридистами, які підтримували нас в Англії.

Немає сенсу зациклюватися на тому, що ми не в змозі змінити. Ми повинні залишатися разом і підтримувати один одного під час наступного важливого відрізку матчів. Завжди вперед, Реал", – сказав Беллінгем.

Нагадаємо, у середу, 27 листопада Реал зазнав третьої поразки в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів, поступившись Ліверпулю. Очікується, що невдовзі відбудеться зустріч між Флорентіно Пересом та Карло Анчелотті, на якій буде обговорюватися майбутнє італійського тренера в Мадриді.

Ліверпуль Реал Мадрид Джуд Беллінгем Ліга чемпіонів-2024/25

Джуд Беллінгем

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