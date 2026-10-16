Реал продовжить контракт із зіркою збірної Англії – ЗМІ

Мадридський Реал досяг домовленості із зірковим півзахисником збірної Англії Джудом Беллінгемом щодо підписання нового контракту.

Про це повідомляє Diario AS.

Як зазначається, нова угода з гравцем буде розрахована до кінця червня 2031 року та матиме покращені фінансові умови. Переговори з приводу продовження співпраці розпочалися ще у минулому сезоні, і англійський футболіст вже тоді висловив згоду.

За даними видання, футболіст протягом виступів за "вершкових" відчув зв'язок із клубом, і йому сподобалось життя в іспанській столиці.

Зазначимо, що Беллінгем доєднався до мадридського гранда влітку 2023 року, перейшовши з дортмундської Боруссії. З того часу провів у футболці Реала 150 матчів, у яких відзначився 49 голами та 36 асистами.

У складі "вершкових" виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії.

Також за його спиною 60 поєдинків за національну збірну Англії, у котрих він записав до свого активу 14 забитих м'ячів та 15 результативних передач.

Нагадаємо, що напередодні Беллінгем оформив 4 гольові дії у матчі проти Хорватії (7:0) у 3-му турі Ліги націй. Востаннє такий показник результативності у складі "Трьох Левів" демонстрував Девід Платт 23 роки тому.