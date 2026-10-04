Беллінгем повторив досягнення 23-річної давності в збірній Англії

Зірковий півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем повторив досягнення 23-річної давності в матчі за збірну Англії.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Англія у матчі третього туру Ліги націй на виїзді розгромила збірну Хорватії з рахунком 7:0. Беллінгем у цьому поєдинку відзначився голом і трьома аситами.

Таким чином, Джуд став першим півзахисником з 1993 року, який оформив чотири результативні дії в одному матчі за збірну Англії. Попереднім, кому це вдавалося, був Девід Платт, який зробив покер у ворота збірної Сан-Марино 17 лютого 1993 року (перемога з рахунком 6:0).

23-річний Беллінгем дебютував за збірну Англії в листопаді 2020 року. Сумарно на його рахунку 14 голів у 59 матчах.