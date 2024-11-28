Мбаппе та Салах не забили пенальті: огляд матчу Ліверпуль – Реал
https://x.com/LFC/status/1861874360148955459
У середу, 27 листопада, у матчі Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль обіграв на власному полі мадридський Реал.
Огляд матчу
Англійський клуб у цілому виглядав краще і здобув перемогу 2:0 завдяки голам Маккалістера та Гакпо.
За рахунку 1:0 "бланкос" могли зрівнювати, але Мбаппе не зумів реалізувати пенальті на 61-й хвилині. Через 9 хвилин Салах також не зміг забити удар з 11-ти метрів.
Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд
27 листопада, 5 тур
Ліверпуль – Реал 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Маккалістер (51), 2:0 – Гакпо (76)
Нереалізовані пенальті: Салах (70) – Мбаппе (61)
Ліверпуль тепер має максимальні 15 очок і лідирує в таблиці. Реал здобув всього 6 балів, що дозволяє посідати лише 24-те місце.