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Мбаппе та Салах не забили пенальті: огляд матчу Ліверпуль – Реал

Руслан Травкін — 28 листопада 2024, 09:40
Мбаппе та Салах не забили пенальті: огляд матчу Ліверпуль – Реал
https://x.com/LFC/status/1861874360148955459

У середу, 27 листопада, у матчі Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль обіграв на власному полі мадридський Реал.

Огляд матчу

Англійський клуб у цілому виглядав краще і здобув перемогу 2:0 завдяки голам Маккалістера та Гакпо.

За рахунку 1:0 "бланкос" могли зрівнювати, але Мбаппе не зумів реалізувати пенальті на 61-й хвилині. Через 9 хвилин Салах також не зміг забити удар з 11-ти метрів.

Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд
27 листопада, 5 тур

Ліверпуль – Реал 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Маккалістер (51), 2:0 – Гакпо (76)

Нереалізовані пенальті: Салах (70) – Мбаппе (61)

Ліверпуль тепер має максимальні 15 очок і лідирує в таблиці. Реал здобув всього 6 балів, що дозволяє посідати лише 24-те місце.

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