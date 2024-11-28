Перес обговорить з Анчелотті його майбутнє у Реалі

Президент Реала Флорентіно Перес зустрінеться з головним тренером Карло Анчелотті після поразки у Лізі чемпіонів від Ліверпуля (0:2).

Про це повідомляє Marca.

Зустріч відбудеться перед матчем з Хетафе у чемпіонаті Іспанії.

Зазначається, що сторони обговорять поточні проблеми клубу та шляхи їх вирішення. Також італієць дізнається про кредит довіри, яка досі не викликала сумніву.

Анчелотті попри поразку від Ліверпуля відчуває впевненість у своїх силах та буде намагатися змінити ситуацію.

Після п'яти зіграних турів королівський клуб займає 24-те місце у загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 6 очок.

Наступним суперником команди Андрія Луніна в Лізі чемпіонів стане Аталанта, виїзна гра іспанців відбудеться 10 грудня.