Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перес обговорить з Анчелотті його майбутнє у Реалі

Олександр Булава — 28 листопада 2024, 19:27
Перес обговорить з Анчелотті його майбутнє у Реалі
Getty Images

Президент Реала Флорентіно Перес зустрінеться з головним тренером Карло Анчелотті після поразки у Лізі чемпіонів від Ліверпуля (0:2).

Про це повідомляє Marca.

Зустріч відбудеться перед матчем з Хетафе у чемпіонаті Іспанії.

Зазначається, що сторони обговорять поточні проблеми клубу та шляхи їх вирішення. Також італієць дізнається про кредит довіри, яка досі не викликала сумніву.

Анчелотті попри поразку від Ліверпуля відчуває впевненість у своїх силах та буде намагатися змінити ситуацію.

Після п'яти зіграних турів королівський клуб займає 24-те місце у загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 6 очок.

Наступним суперником команди Андрія Луніна в Лізі чемпіонів стане Аталанта, виїзна гра іспанців відбудеться 10 грудня.

Реал Мадрид Флорентіно Перес Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

Анчелотті: Реал буде змагатися за перемогу в Лізі чемпіонів
Залишив Фергюсона позаду: Анчелотті встановив новий рекорд за кількістю матчів у єврокубках
Я провів 1300 матчів і зробив 4 тисячі замін: Анчелотті відповів тим, хто дає йому поради щодо складу
Анчелотті обрав голкіпера Реала на матч з Ліверпулем
Оприлюднено список претендентів на звання найкращого тренера року

Останні новини