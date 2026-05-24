Ярмолюк не потрапив у заявку Брентфорда на матч проти Ліверпуля

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк пропустить матч заключного, 38 туру АПЛ проти Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба Брентфорда, яка опублікувала заявку команди на матч. Ярмолюка в ній не опинилося.

Причиною відсутності українця стало ушкодження, яке, на думку лікарів англійського клубу, потребує медикаментозного терапевтичного догляду протягом кількох тижнів. Через нього Ярмолюк пропустить перші матчі збірної України під керівництвом Андреа Мальдери.

У поточному сезоні Ярмолюк провів 42 матчі за Брентфорд у всіх турнірах, відзначившись у них одним голом і двома асистами. Контракт 22-річного хавбека розрахований до літа 2031 року, трансферна вартість українця оцінюється в 30 мільйонів євро.

