Шахтар веде переговори з трьома клубами АПЛ стосовно проведення домашніх матчів ЛЧ на їхніх стадіонах

Донецький Шахтар веде переговори з лондонськими клубами Челсі, Фулгемом та Брентфордом щодо отримання можливості провести домашні матчі Ліги чемпіонів у сезоні-26/27.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, "гірники" вже провели частину переговорів з трьома клубами. Донецький колектив ретельно аналізує перспективу виступати у наступній єврокубковій кампанії в столиці Великої Британії.

Варто зазначити, що жоден із цих трьох клубів пройшов за підсумками минулого розіграшу Англійської Прем'єр-ліги до зони єврокубків. Брентфорд посів 9-те місце, Челсі – 10-те, а Фулгем – 11-те.

Таким чином, їхні стадіони залишаються вільними під час матчів єврокубків. Також видання інформує, що клуб, який погодиться на пропозицію Шахтаря, буде отримувати від нього певний прибуток.

Нагадаємо, що Шахтар у сезоні-25/26 став чемпіоном України та дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де поступився за сумою двох матчів англійському Крістал Пелес.