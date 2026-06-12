Легенда збірної Ірландії увійшов у тренерський штаб клубу Ярмолюка

Іменитий ірландський вінгер Дем'єн Дафф увійшов у тренерський штаб Брентфорда.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

47-річний Дафф стане одним із асистентів головного тренера команди, Кіта Ендрюса. Нагадаємо, що за Брентфорд виступає півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк.

Для Даффа Брентфорд стане другим місцем роботи в тренерській кар'єрі. В 2021 – 2025 роках він очолював Шелбурн і приводив команду до перемоги в чемпіонаті Ірландії.

В якості гравця Дафф найбільше відомий за виступами за Челсі в 2003 – 2006 роках. Також захищав кольори Брентфорда, Ньюкасла, Фулгема, Мельбурн Сіті та Шемрок Роверз. У 1998 – 2012 роках провів 100 матчів за збірну Ірландії та забив у них 8 голів.

У травня повідомлялося про інтерес Атлетико Мадрид до форварда Брентфорда Ігоря Тьяго.