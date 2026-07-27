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Челсі розпочав перемовини щодо підписання колишньої зірки Манчестер Юнайтед

Олексій Мурзак — 27 липня 2026, 16:58
Челсі розпочав перемовини щодо підписання колишньої зірки Манчестер Юнайтед
Данні Велбек
Getty Images

Челсі працює над трансфером нападника Брайтона Денні Велбека.

Про це повідомив інсайдер Девід Орнштейн.

За його даними, профіль досвідченого 35-річного форварда до вподоби новому керманичу "синіх" Хабі Алонсо.

Зазначається, що наразі перемовини перебувають на початковій стадії, втім, усі сторони дивляться на ситуацію з оптимізмом. Контракт Велбека з Брайтоном завершується через рік.

У сезоні-2025/26 гравець зіграв 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів.

Свого часу нападник також захищав кольори Вотфорда, Арсенала, Сандерленда, Престона та рідного Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що вінгер леверкузенського Баєра та збірної Боснії і Герцеговини Керім Алайбегович може продовжити кар'єру в Челсі.

Велбек Челсі

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