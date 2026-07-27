Челсі розпочав перемовини щодо підписання колишньої зірки Манчестер Юнайтед

Челсі працює над трансфером нападника Брайтона Денні Велбека.

Про це повідомив інсайдер Девід Орнштейн.

За його даними, профіль досвідченого 35-річного форварда до вподоби новому керманичу "синіх" Хабі Алонсо.

Зазначається, що наразі перемовини перебувають на початковій стадії, втім, усі сторони дивляться на ситуацію з оптимізмом. Контракт Велбека з Брайтоном завершується через рік.

У сезоні-2025/26 гравець зіграв 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів.

Свого часу нападник також захищав кольори Вотфорда, Арсенала, Сандерленда, Престона та рідного Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що вінгер леверкузенського Баєра та збірної Боснії і Герцеговини Керім Алайбегович може продовжити кар'єру в Челсі.