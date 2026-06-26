Шахтар розглядає варіант проведення номінально домашніх матчів Ліги чемпіонів на стадіоні клубу АПЛ
UEFA
Шахтар має кілька варіантів відносно арен, де планує проводити домашні матчі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Standard Sport.
"Гірники" наразі обирають між Великою Британією та Німеччиною.
Так, один з них – це "Gtech Community Stadium" – домашній стадіон Брентфорда, кольори якого захищає український хавбек Єгор Ярмолюк. Ця арена вміщує 17 250 глядачів.
Зазначається, що у сусідніх Гаунслоу та Ілінгу є значні українські громади, де клуб реалізовував проєкти для допомоги переселенцям з України.
"Наразі Шахтар веде переговори з кількома стадіонами у Великій Британії та Німеччині, щоб визначити арену для проведення своїх матчів у Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону. Ми не коментуватимемо цей процес, доки найближчим часом не буде оголошено рішення", – розповів виданню представник Шахтаря.
Напередодні повідомлялося, що Шахтар може викупити у ФК Харків опорного хавбека Івана Калюжного.