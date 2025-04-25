Лідер захисту Баєра вже кілька тижнів має домовленість з Барселоною щодо трансферу

Захисник Баєра Джонатан Та, який покине клуб після завершення нинішнього сезону на правах вільного агента, вже декілька тижнів має з Барселоною усну домовленість щодо трансферу влітку.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, перехід у каталонський клуб не може бути завершений на даному етапі. Між сторонами поки що нічого не підписано.

Футболіст також знаходиться у сферах інтересів Реала – такий варіант може бути актуальним, якщо влітку команду очолить нинішній тренер Баєра Хабі Алонсо. Також гравцем цікавиться Баварія.

Та виступає за Баєр з літа 2015 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи у 44 матчах у всіх турнірах.