Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідер захисту Баєра вже кілька тижнів має домовленість з Барселоною щодо трансферу

Олексій Мурзак — 25 квітня 2025, 22:48
Лідер захисту Баєра вже кілька тижнів має домовленість з Барселоною щодо трансферу
Джонатан Та
Getty Images

Захисник Баєра Джонатан Та, який покине клуб після завершення нинішнього сезону на правах вільного агента, вже декілька тижнів має з Барселоною усну домовленість щодо трансферу влітку.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, перехід у каталонський клуб не може бути завершений на даному етапі. Між сторонами поки що нічого не підписано.

Футболіст також знаходиться у сферах інтересів Реала – такий варіант може бути актуальним, якщо влітку команду очолить нинішній тренер Баєра Хабі Алонсо. Також гравцем цікавиться Баварія.

Та виступає за Баєр з літа 2015 року. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи у 44 матчах у всіх турнірах.

Баварія Барселона Футбольні трансфери Хабі Алонсо Баєр Леверкузен Джонатан Та

Хабі Алонсо

Спортивний директор Баєра розповів, коли клуб прийме рішення щодо Алонсо
Алонсо висловився про можливість очолити Реал
Реал хоче замінити Анчелотті до старту клубного чемпіонату світу-2025
Реал вирішив звільнити Анчелотті
Алонсо назвав умову, за якої змінить Анчелотті в Реалі

Останні новини