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Ліверпуль опинився у фаворитах в боротьбі за одного з найбажаніших гравців Європи

Олексій Мурзак — 23 травня 2025, 19:42
Ліверпуль опинився у фаворитах в боротьбі за одного з найбажаніших гравців Європи
Флоріан Вірц
Getty Images

Ліверпуль зробив крок уперед у боротьби за одного з найбажаніших гравців Європи – півзахисника Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, "червоні" протягом 24-48 годин повинні закрити трансфер. Водночас Баварія слідом за Манчестер Сіті вибула з боротьби.

Як відомо, "містян" не влаштувала ціна, яку вимагає Баєр, водночас в Баварії просто зневірилися, що переконають Флоріана перейти саме в їхню команду.

Інші інсайдери також зазначають, що Вірц більше всього схиляється до переходу в Ліверпуль.

22-річний лідер Баєра вже побував у північній частині Англії, де оглядав житло на випадок переїзду.

Раніше стало відомо, що німецький клуб буде вимагати за трансфер 22-річного гравця 150 млн євро.

У поточному сезоні Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

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