Наполі відмовився від підписання іменитого англійського захисника
Наполі відмовився від ідеї підписання центрального захисника Манчестер Сіті Джона Стоунза.
Про це повідомляє Альфредо Педулла.
Нещодавно агенти запропонували керівництву Наполі підпиати Стоунза. Проте віце-чемпіони Італії відмовилися – їх відлякали, перш за все, високі вимоги англійця щодо зарплати: він хоче отримувати 8 мільйонів євро на рік.
Нагадаємо, Стоунз влітку поточного року стане вільним агентом – ще наприкінці квітня Манчестер Сіті оголосив, що контракт, який розрахований до кінця червня поточного року, продовжений не буде. Найбільш імовірним варіантом продовження кар'єри для 32-річного англійця є повернення у його колишній клуб, Евертон.
Стоунз виступає за Манчестер Сіті з літа 2016 року. Сумарно провів за клуб 293 матчі та забив 19 голів. З Манчестер Сіті Джон 6 разів ставав чемпіоном АПЛ, а також вигравав Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу 2023 року.