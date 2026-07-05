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Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера

Олег Дідух — 5 липня 2026, 13:24
Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера
Дензел Думфріс
Getty Images

Правий захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 30-річним нідерландцем розрахований на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що Реал активував клаусулу, яка, за різними даними, становить від 20 до 25 мільйонів євро.

Думфріс перейшов у Інтер влітку 2021 року з ПСВ за 14,25 мільйона євро. За п'ять років провів за міланський клуб 207 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 27 голами та 28 асистами.

З Інтером Думфріс виграв 8 трофеїв, зокрема, титули чемпіонів Італії 2024 і 2026 років, а також доходив до фіналів Ліги чемпіонів 2023 і 2025 років.

Реал Мадрид Інтер Мілан Дензел Думфріс

Дензел Думфріс

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