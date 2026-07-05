Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера

Правий захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 30-річним нідерландцем розрахований на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що Реал активував клаусулу, яка, за різними даними, становить від 20 до 25 мільйонів євро.

Думфріс перейшов у Інтер влітку 2021 року з ПСВ за 14,25 мільйона євро. За п'ять років провів за міланський клуб 207 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 27 голами та 28 асистами.

З Інтером Думфріс виграв 8 трофеїв, зокрема, титули чемпіонів Італії 2024 і 2026 років, а також доходив до фіналів Ліги чемпіонів 2023 і 2025 років.