Джерело повідомило, хто стане наступним капітаном Барселони

Марк-Андре тер Стеген вважається фаворитом на отримання капітанської пов’язки в Барселоні.

Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, після відходу Серджі Роберто "блаугранас" буде потрібно сформувати нову четвірку капітанів. Тер Стеген раніше був віцекапітаном, тож тепер він перший у черзі.

Двома іншими віцекапітанами залишаються Рональд Араухо та Френкі де Йонг. Місце третього віцекапітана наразі вакантне. Джерело зазначає, що воно може дістатися Роберту Левандовському або Педрі.

Нагадаємо, на трансферному ринку Барселона зосереджена на підписанні переможця Євро-2024 у складі збірної Іспанії Ніко Вільямса. Втім, днями стало відомо, що інший європейський топклуб побореться з каталонцями за зіркового вінгера.