Гравець Барселони залишив команду після 18 років у клубі

Півзахисник Барселони Сержі Роберто залишив команду на правах вільного агента.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Каталонський клуб вирішив не продовжувати контракт із 32-річним хавбеком.

Роберто приєднався до структури Барселони у 2006 році, коли йому було 14 років. За основну команду "блаугранас" дебютував у сезоні-2010/11.

Загалом на його рахунку 373 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 43 результативні передачі. З Барселоною Роберто двічі вигравав Лігу чемпіонів (у 2011 та 2015 роках), сім разів ставав чемпіоном Іспанії та шість разів вигравав Кубок Іспанії.