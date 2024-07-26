Гравець Барселони залишив команду після 18 років у клубі
Півзахисник Барселони Сержі Роберто залишив команду на правах вільного агента.
Про це повідомив Ніколо Скіра.
Каталонський клуб вирішив не продовжувати контракт із 32-річним хавбеком.
Роберто приєднався до структури Барселони у 2006 році, коли йому було 14 років. За основну команду "блаугранас" дебютував у сезоні-2010/11.
Загалом на його рахунку 373 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 43 результативні передачі. З Барселоною Роберто двічі вигравав Лігу чемпіонів (у 2011 та 2015 роках), сім разів ставав чемпіоном Іспанії та шість разів вигравав Кубок Іспанії.