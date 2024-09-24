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Барселона може підписати ексголкіпера Ювентуса

Олександр Булава — 24 вересня, 17:03
Барселона може підписати ексголкіпера Ювентуса

Барселона шукає нового голкіпера на ринку вільних агентів, який може замінити травмованого Марк-Андре Тер Стегена.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Каталонці зацікавлені у підписанні польського воротаря Войцеха Щенсного. Перехід може відбутися на правах вільного агента, адже він розірвав контракт з Ювентусом ще у серпні.

Також ймовірними кандидатами є ексголкіпер Реала Кейлор Навас та колишній гравець "блаугранас" Клаудіо Браво.

Нагадаємо, що німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. Нещодавно він переніс операцію та з великою ймовірністю більше не вийде на поле в поточній кампанії.

У сезоні-2024/25 32-річний футболіст зіграв 7 матчів, пропустив 5 голів та 1 матч провів "на нуль".

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