Барселона хоче якомога швидше підписати лідера збірної Іспанії
Каталонська Барселона планує підписати зірку Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що переговори між клубом та футболістом проходять за планом і новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік дуже хоче підписання гравця. Керівництво команди планує оформити трансфер якомога швидше, щоб випередити клуби Англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, напередодні Вільямс був визнаний найкращим гравцем переможного фінального матчу Євро-2024 проти Англії (2:1). Він також отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.