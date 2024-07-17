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Барселона хоче якомога швидше підписати лідера збірної Іспанії

Микола Дендак — 17 липня, 23:10
Барселона хоче якомога швидше підписати лідера збірної Іспанії

Каталонська Барселона планує підписати зірку Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що переговори між клубом та футболістом проходять за планом і новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік дуже хоче підписання гравця. Керівництво команди планує оформити трансфер якомога швидше, щоб випередити клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, напередодні Вільямс був визнаний найкращим гравцем переможного фінального матчу Євро-2024 проти Англії (2:1). Він також отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.

Барселона Фабріціо Романо Збірна Іспанії з футболу Ніко Вільямс Атлетик

Барселона

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