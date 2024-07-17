Барселона хоче якомога швидше підписати лідера збірної Іспанії

Каталонська Барселона планує підписати зірку Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що переговори між клубом та футболістом проходять за планом і новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік дуже хоче підписання гравця. Керівництво команди планує оформити трансфер якомога швидше, щоб випередити клуби Англійської Прем'єр-ліги.

🔵🔴 Negotiations between Barcelona and Nico Williams agent, ongoing as planned.



Hansi Flick wants him, Deco and the board also. Timing is crucial as Barça try to anticipate Premier League clubs. ⤵️ https://t.co/EnMm3EsVP6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

Нагадаємо, напередодні Вільямс був визнаний найкращим гравцем переможного фінального матчу Євро-2024 проти Англії (2:1). Він також отримав найвищу оцінку від аналітичного порталу SofaScore.