Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона визначилася з потенційною заміною Тер Стегена

Станіслав Лисак — 24 вересня, 10:06
Барселона визначилася з потенційною заміною Тер Стегена
Getty Images

Каталонська Барселона шукає заміну основному воротарю команди Макр-Андре тер Стегену, який зазнав травми підколінного сухожилля правого коліна

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "синьо-гранатових" розглядає кандидатури Кейлора Наваса, Лоріса Каріуса та Етріта Беріши, які наразі є вільними агентами.

Напередодні тер Стеген переніс операцію У сезоні-2024/25 32-річний футболіст зіграв 7 матчів, пропустив 5 голів та 1 матч провів "на нуль".

Нагадаємо, що німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. З великою ймовірністю Тер Стеген вже не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що легендарний воротар збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.

Барселона Каріус тер Стеген Кейлор Навас

Барселона

Мессі зайшов з нового акаунту: фанати божеволіють від неймовірного асиста Ямаля
Тер Стеген переніс операцію після моторошної травми
Нагельсман – про травму Тер Стегена: Нам дуже бракуватиме його у збірній
Колишній голкіпер Барселони готовий відновити кар'єру, щоб замінити травмованого Тер Штегена
Колишній лідер Реала та невдаха фіналу ЛЧ: Барселона визначилася з кандидатами на заміну Тер Штегена

Останні новини