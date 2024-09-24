Барселона визначилася з потенційною заміною Тер Стегена
Каталонська Барселона шукає заміну основному воротарю команди Макр-Андре тер Стегену, який зазнав травми підколінного сухожилля правого коліна
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Керівництво "синьо-гранатових" розглядає кандидатури Кейлора Наваса, Лоріса Каріуса та Етріта Беріши, які наразі є вільними агентами.
Напередодні тер Стеген переніс операцію У сезоні-2024/25 32-річний футболіст зіграв 7 матчів, пропустив 5 голів та 1 матч провів "на нуль".
Нагадаємо, що німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. З великою ймовірністю Тер Стеген вже не вийде на поле в поточній кампанії.
Зазначимо, що легендарний воротар збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.