Барселона визначилася з потенційною заміною Тер Стегена

Каталонська Барселона шукає заміну основному воротарю команди Макр-Андре тер Стегену, який зазнав травми підколінного сухожилля правого коліна

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "синьо-гранатових" розглядає кандидатури Кейлора Наваса, Лоріса Каріуса та Етріта Беріши, які наразі є вільними агентами.

#Barça are exploring the market to sign a new goalkeeper between the free agents after Ter Stegen’s injury. Keylor #Navas, Loris #Karius and Etrit #Berisha has been offered to #FCB. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 23, 2024

Напередодні тер Стеген переніс операцію У сезоні-2024/25 32-річний футболіст зіграв 7 матчів, пропустив 5 голів та 1 матч провів "на нуль".

Нагадаємо, що німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. З великою ймовірністю Тер Стеген вже не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що легендарний воротар збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.