Тер Стеген переніс операцію після моторошної травми

Німецький воротар Барселони Марк-Андре Тер Стеген успішно переніс операцію після моторошної травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Марк Андре тер Штеген сьогодні вдень переніс успішну операцію з приводу травми підколінного сухожилля правого коліна, яку провів доктор Жоан Карлес Монллау під наглядом медичної служби Барселони. Він буде недоступний для тренувань до повного відновлення", – йдеться у заявці клубу.

❗ [MEDICAL NEWS]



First team player Marc Andre ter Stegen underwent successful surgery this afternoon on a patellar tendon injury in his right knee, performed by Dr Joan Carles Monllau under the supervision of the FC Barcelona Medical Services at the Hospital de Barcelona. He… pic.twitter.com/fOAn3xeSoC — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2024

У сезоні-2024/25 32-річний футболіст зіграв 7 матчів, пропустив 5 голів та 1 матч провів "на нуль".

Нагадаємо, що німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. З великою ймовірністю Тер Стеген вже не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що легендарний воротар збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.