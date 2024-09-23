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Тер Стеген переніс операцію після моторошної травми

Володимир Кук — 23 вересня, 20:23
Тер Стеген переніс операцію після моторошної травми
Марк-Андре Тер Стеген
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Німецький воротар Барселони Марк-Андре Тер Стеген успішно переніс операцію після моторошної травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Марк Андре тер Штеген сьогодні вдень переніс успішну операцію з приводу травми підколінного сухожилля правого коліна, яку провів доктор Жоан Карлес Монллау під наглядом медичної служби Барселони. Він буде недоступний для тренувань до повного відновлення", йдеться у заявці клубу.

У сезоні-2024/25 32-річний футболіст зіграв 7 матчів, пропустив 5 голів та 1 матч провів "на нуль".

Нагадаємо, що німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. З великою ймовірністю Тер Стеген вже не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що легендарний воротар збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.

Барселона тер Стеген

тер Стеген

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