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Щенсний успішно пройшов медогляд у Барселоні

Олексій Мурзак — 30 вересня, 18:50
Щенсний успішно пройшов медогляд у Барселоні
Войцех Щенсний
Associated Press

Польський голкіпер Войцех Щенсний успішно пройшов медогляд у Барселоні.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра в соцмережі X.

За його інформацію, поляк готовий підписати контракт з каталонцями до літа 2025 року.

Перехід Щенсного відбудеться через пошкодження головного голкіпера Барселони Марка-Андре тер Стегена, який травмував сухожилля правого коліна та вже переніс операцію. Очікується, що його відновлення триватиме сім-вісім місяців.

Нагадаємо, нещодавно Барселона зазнала першої поразки в сезоні в чемпіонаті Іспанії в матчі з Осасуною (2:4).

Барселона тер Стеген Войцех Щенсний

Войцех Щенсний

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