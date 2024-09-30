Польський голкіпер Войцех Щенсний успішно пройшов медогляд у Барселоні.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра в соцмережі X.

За його інформацію, поляк готовий підписати контракт з каталонцями до літа 2025 року.

Перехід Щенсного відбудеться через пошкодження головного голкіпера Барселони Марка-Андре тер Стегена, який травмував сухожилля правого коліна та вже переніс операцію. Очікується, що його відновлення триватиме сім-вісім місяців.

Нагадаємо, нещодавно Барселона зазнала першої поразки в сезоні в чемпіонаті Іспанії в матчі з Осасуною (2:4).