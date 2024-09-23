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Нагельсман – про травму Тер Стегена: Нам дуже бракуватиме його у збірній

Володимир Кук — 23 вересня, 20:10
Нагельсман – про травму Тер Стегена: Нам дуже бракуватиме його у збірній
Марк-Андре Тер Стеген
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Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував травму воротаря Барселони Марка-Андре тер Стегена та заявив, що команді бракуватиме його відсутність.

Його слова передає Sky Sport.

"Звістка про травму Марка стала для нас великим шоком.
Нам дуже бракуватиме його у збірній, на полі та поза його межами. Ми завжди будемо поруч із ним на шляху до відновлення", сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, що німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. За інформацією ЗМІ, перші обстеження показали, що в Тер Штегена пошкоджене підколінне сухожилля. Якщо лікарі діагностують повний розрив, то з великою ймовірністю воротар Барси вже не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що легендарний воротар збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.

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