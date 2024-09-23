Нагельсман – про травму Тер Стегена: Нам дуже бракуватиме його у збірній

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував травму воротаря Барселони Марка-Андре тер Стегена та заявив, що команді бракуватиме його відсутність.

Його слова передає Sky Sport.

"Звістка про травму Марка стала для нас великим шоком.

Нам дуже бракуватиме його у збірній, на полі та поза його межами. Ми завжди будемо поруч із ним на шляху до відновлення", – сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, що німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. За інформацією ЗМІ, перші обстеження показали, що в Тер Штегена пошкоджене підколінне сухожилля. Якщо лікарі діагностують повний розрив, то з великою ймовірністю воротар Барси вже не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що легендарний воротар збірної Чилі Клаудіо Браво готовий відновити кар'єру, щоб підписати контракт із Барселоною.