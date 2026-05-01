Інфантіно балотуватиметься на переобрання у 2027 році

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно заявив про плани балотуватися на ще один чотирирічний термін посаді.

Про це він розповів під час 76-го Конгресу організації в канадському Ванкувері.

"Я хочу сказати вам насамперед – усім 211 асоціаціям-членам – що я буду кандидатом на виборах президента ФІФА наступного року. Дякую вам за підтримку протягом останніх 10 років, за вашу підтримку сьогодні, вашу роботу, ваш прогрес, вашу любов до гри, вашу відданість і вашу пристрасть", – сказав Інфантіно.

Інфантіно очолює міжнародну федерацію з лютого 2016 року, коли замінив на цій посаді Йозефа Блаттера. Після цього швейцарця двічі переобирали на посаду – у 2019 та 2023 роках, і в обох випадках він був єдиним кандидатом.

Чи висуватимуться на вибори інші претенденти у 2027 році, наразі невідомо.

Напередодні президент ФІФА підтвердив участь збірної Ірану на чемпіонаті світу-2026. Мундіаль-2026 відбудеться у Канаді, Мексиці та США. З останніми Іран з кінця лютого перебуває в стані військового конфлікту.

Раніше президент США назвав недоцільною участь національної збірної Ірану в чемпіонаті світу. Ці висловлювання Трампа викликали обурення керівників Ірану, які погрожували бойкотом Мундіалю.