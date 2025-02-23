Гасперіні – про "найгіршого пенальтиста" Лукмана: Я не хотів нікого образити
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував реакцію Адемоли Лукмана на свої ж слова про "найгіршого пенальтиста".
67-річного італійця цитує ESPN.
Форвард "богині" не реалізував пенальті у матчі проти Брюгге (1:3), після чого його команда вилетіла з Ліги чемпіонів. Гасперіні назвав Лукмана "одним з найгірших пенальтистів", яких він коли-небудь бачив.
Це зачепило футболіста, який згодом опублікував у соцмережах свою реакцію на слова наставника.
"Це мало надзвичайний вплив, все, що сталося після цього... моя фраза не мала на меті бути образливою.
Я б хотів, щоб такий сильний гравець, як Лукман, зробив жест у бік Де Кетеларе, сказавши: "Давай, тримай м'яч, забий його".
Він може стати пенальтистом, це була б додаткова гольова можливість. Він відчув себе ображеним, я не хотів нікого образити", – сказав Гасперіні.
Цей конфлікт тренера та гравця призвів до того, що збільшилися шанси відходу Адемоли Лукмана з Аталанти наступного літа.
Одним з претендентів на 27-річного нігерійця вважається конкурент бергамаски по Серії А. Також інтерес до гравця надходить з АПЛ.