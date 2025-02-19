Лукман може залишити Аталанту на тлі скандалу з тренером
Нападник Аталанти Адемола Лукман може залишити свій клуб влітку на тлі скандалу з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За підсумками матчу проти Брюгге, в якому футболіст не реалізував пенальті, наставник "бергамасків" жорстко розкритикував Адемолу.
Нігерієць публічно відреагував на слова фахівця, заявивши про "приниження" з боку Гасперіні.
Керівництво планувало продати Лукмана влітку 2024 року на тлі його гарної форми, але покупців не знайшлось. Наразі боси Аталанти мають намір розібратись у ситуації між футболістом та тренером, але плани щодо форварда це навряд чи змінить.
У сезоні-2024/25 Лукман зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Аталанта втратила двох ключових гравців до кінця сезону.