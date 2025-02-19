Лукман може залишити Аталанту на тлі скандалу з тренером

Нападник Аталанти Адемола Лукман може залишити свій клуб влітку на тлі скандалу з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За підсумками матчу проти Брюгге, в якому футболіст не реалізував пенальті, наставник "бергамасків" жорстко розкритикував Адемолу.

🚨🇳🇬 Understand plan remains for Ademola Lookman to LEAVE Atalanta this summer.



Atalanta will try to clarify the situation with Gasperini in the next 24h after strong quotes… but won’t change future plans.



It was already planned last summer, transfer to happen this year. pic.twitter.com/f06kx2yVj6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2025

Нігерієць публічно відреагував на слова фахівця, заявивши про "приниження" з боку Гасперіні.

Керівництво планувало продати Лукмана влітку 2024 року на тлі його гарної форми, але покупців не знайшлось. Наразі боси Аталанти мають намір розібратись у ситуації між футболістом та тренером, але плани щодо форварда це навряд чи змінить.

У сезоні-2024/25 Лукман зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Аталанта втратила двох ключових гравців до кінця сезону.