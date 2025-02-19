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Лукман може залишити Аталанту на тлі скандалу з тренером

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 20:13
Лукман може залишити Аталанту на тлі скандалу з тренером
Адемола Лукман
Getty images

Нападник Аталанти Адемола Лукман може залишити свій клуб влітку на тлі скандалу з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За підсумками матчу проти Брюгге, в якому футболіст не реалізував пенальті, наставник "бергамасків" жорстко розкритикував Адемолу.

Нігерієць публічно відреагував на слова фахівця, заявивши про "приниження" з боку Гасперіні.

Керівництво планувало продати Лукмана влітку 2024 року на тлі його гарної форми, але покупців не знайшлось. Наразі боси Аталанти мають намір розібратись у ситуації між футболістом та тренером, але плани щодо форварда це навряд чи змінить.

У сезоні-2024/25 Лукман зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Аталанта втратила двох ключових гравців до кінця сезону.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Чемпіонат Італії, Серія А Адемола Лукман

Джан П`єро Гасперіні

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