На полювання за лідером Аталанти вийшли два топи АПЛ

Вінгер Аталанти Адемола Лукман привернув увагу двох топових клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, причиною стала сварка нігерійського футболіста із головним тренером "бергамасків" Джан П'єро Гасперіні.

Зокрема, у послугах гравця зацікавився Ліверпуль, який бачить в гравцеві потенційну заміну Мохамеду Салаху за впливом на гру. Також футболіста в себе хоче бачити Арсенал.

Раніше повідомлялося, що Лукманом цікавиться туринський Ювентус.

Нагадаємо, за підсумками матчу проти Брюгге, в якому футболіст не реалізував пенальті, наставник "бергамасків" жорстко розкритикував Адемолу.

Нігерієць публічно відреагував на слова фахівця, заявивши про "приниження" з боку Гасперіні.

У сезоні-2024/25 Лукман зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.