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Ювентус готовий підписати лідера Аталанти, який посварився з Гасперіні

Олексій Мурзак — 20 лютого 2025, 15:29
Ювентус готовий підписати лідера Аталанти, який посварився з Гасперіні
Адемола Лукман

Туринський Ювентус відновив інтерес до вінгера Адемоли Лукмана на тлі скандалу футболіста з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, у січні директори обох клубів вже мали розмову щодо можливого трансферу.

Лукман, контракт із Аталантою якого чинний до літа 2026 року, вже влітку може залишити команду через конфлікт з головним тренером.

Нагадаємо, за підсумками матчу проти Брюгге, в якому футболіст не реалізував пенальті, наставник "бергамасків" жорстко розкритикував Адемолу.

Нігерієць публічно відреагував на слова фахівця, заявивши про "приниження" з боку Гасперіні.

У сезоні-2024/25 Лукман зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

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Адемола Лукман

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