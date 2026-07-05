Лідер збірної Швейцарії сенсаційно відмовився переходити у Челсі

Центральний півзахисник Сандерленда Граніт Джака не збирається змінювати клубну прописку в Англії.

Про це інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Лідер збірної Швейцарії відмовився від варіанту із переходом у лондонський Челсі, який пропонував за 33-річного гравця центру поля 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Цікаво, що така вартість не влаштувала "чорних котів", які назвали таку пропозицію "аристократів" принизливою.

Зазначається, що Джака особисто сповістив нового головного тренера лондонців Хабі Алонсо про своє рішення. Граніт продовжить виступи за Сандерленд.

Такий вибір швейцарця став несподіванкою та справжнім розчаруванням для іспанського наставника "синіх", який вірив, що зможе переманити у свою команду досвідченого футболіста.

Нагадаємо, що Джака виступає за Сандерленд із липня 2025-го, коли перебрався з леверкузенського Баєра. Відтоді провів у футболці "орних котів" вже 36 матчів (1 гол та 6 асистів).

Контракт капітана з англійським клубом розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що італійська Рома націлилася на аргентинського вінгера Челсі Алехандро Гарначо.