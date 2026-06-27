Челсі близький до підписання півзахисника збірної Швейцарії
Граніт Джака
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Півзахисник Сандерленда Граніт Джака близький до переходу до Челсі.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його даними, лондонський клуб вже домовився з 33-річним швейцарцем щодо умов його особистого контракту.
У підписанні Джаки особисто зацікавлений наставник "синіх" Хабі Алонсо. Наразі Челсі перебуває в контакті з Сандерлендом, який володіє правами на футболіста, і продовжує роботу над трансфером.
У сезоні-2025/26 Джака провів 36 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів та віддавши 6 асистів.
Напередодні правий латераль Аталанти Марко Палестра підписав контракт з Челсі.