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Челсі близький до підписання півзахисника збірної Швейцарії

Олексій Мурзак — 27 червня 2026, 22:20
Челсі близький до підписання півзахисника збірної Швейцарії
Граніт Джака
Getty Images

Півзахисник Сандерленда Граніт Джака близький до переходу до Челсі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його даними, лондонський клуб вже домовився з 33-річним швейцарцем щодо умов його особистого контракту.

У підписанні Джаки особисто зацікавлений наставник "синіх" Хабі Алонсо. Наразі Челсі перебуває в контакті з Сандерлендом, який володіє правами на футболіста, і продовжує роботу над трансфером.

У сезоні-2025/26 Джака провів 36 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів та віддавши 6 асистів.

Напередодні правий латераль Аталанти Марко Палестра підписав контракт з Челсі.

Челсі Граніт Джака

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