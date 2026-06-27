Челсі близький до підписання півзахисника збірної Швейцарії

Півзахисник Сандерленда Граніт Джака близький до переходу до Челсі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його даними, лондонський клуб вже домовився з 33-річним швейцарцем щодо умов його особистого контракту.

У підписанні Джаки особисто зацікавлений наставник "синіх" Хабі Алонсо. Наразі Челсі перебуває в контакті з Сандерлендом, який володіє правами на футболіста, і продовжує роботу над трансфером.

У сезоні-2025/26 Джака провів 36 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів та віддавши 6 асистів.

Напередодні правий латераль Аталанти Марко Палестра підписав контракт з Челсі.