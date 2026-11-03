Нападник збірної Нідерландів продовжив контракт із Сандерлендом

Англійський Сандерленд ухвалив рішення продовжити співпрацю з нападником збірної Нідерландів Браяном Броббі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Новий довгостроковий контракт розрахований до кінця літа 2031 року.

Сам футболіст зазначив, що для нього честь виступати за таку команду, як Сандерленд.

"Представляти Сандерленд у Прем'єр-лізі – це й честь, і привілей. Я неймовірно пишаюся тим, що доклав зусиль, аби допомогти цьому клубу пробитися до європейських турнірів. Це досягнення, яке назавжди увійде в історію клубу".

Втім, він додав, що й досі прагне стати ще кращим гравцем, оскільки впевнений у своєму потенціалі.

"Я знаю, що можу стати ще кращим гравцем, і саме це мотивує мене щодня. Я хочу забивати голи, допомагати команді та давати нашим уболівальникам привід для гордості".

Зазначимо, що Броббі став гравцем "чорних кішок" у вересні минулого року, перейшовши з голландського Аякса. Відтоді він провів у команді 40 матчів, у яких відзначився 10 голами та 1 асистои.

Крім того, на рахунку 24-річного голландського нападника 17 матчів за національну збірну. У складі "помаранчевих" він взяв участь у всіх чотирьох матчах команди на чемпіонаті світу-2026, забивши 3 голи.

Нагадаємо, що напередодні український нападник Сандерленда Тимур Тутєров забив свій другий гол у складі першої команди.