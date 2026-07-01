Челсі підписав найкращого захисника Серії А

Правий захисник Аталанти та збірної Італії Марко Палестра став гравцем Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Контракт із 21-річним італійцем розрахований на 7 років – до літа 2033 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 55 мільйонів євро плюс бонуси. Сам Палестра зароблятиме 6 мільйонів євро на сезон.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 перспективний італієць виступав на правах оренди за Кальярі. Він провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі. Палестра був визнаний найкращим захисником Серії А-2025/26 і вже дебютував за збірну Італії.

У боротьбі за Палестру Челсі в останній момент випередив міланський Інтер.