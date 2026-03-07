Асисти українців допомогли Лехії оформити сенсаційну перемогу над лідером Екстракляси

Українські легіонери допомогли гданській Лехії здобути розгромну домашню перемогу над Ягеллонією у рамках 24 туру польської Екстракляси.

Одразу двоє українців вийшли у стартовому складі господарів. Мова йде про центрального захисника Максима Дячука та опорника Івана Желізка.

У першому таймі команди на обох забили лише один м'яч. Його автором став боснієць Ріфет Капич, а гольову передачу на нього віддав Желізко.

У другій 45-хвилинці асист у свій актив записав ще й Дячук. Максим результативно асистував на серба Александара Чирковича, який подвоїв перевагу Лехії. Він же й встановив остаточний рахунок зустрічі, оформивши дубль у ворота Ягеллонії 3:0.

Відзначимо, що для Дячука, який грає в оренді з київського Динамо, ця гольова передача стала дебютною у сезоні-2025/26, тоді як Желізко оформив свій п'ятий асист.

Двоє українських асистентів відіграли усі 90 хвилин. Також наприкінці поєдинку на полі з'явився третій українець Богдан В'юнник.

Увесь матч у запасі провели голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисника Антон Царенко.

Лехія після цієї перемоги набрала вже 31 бал та йде на 9-й сходинці турнірної таблиці польської першості. Ягеллонія, яка є лідером, має у своїй скарбничці 38 очок.

Наступний поєдинок гданського клубу запланований на 14 березня, коли Лехія гостюватиме на полі ГКС Катовіце (о 18:30 за Києвом).

