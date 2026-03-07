Забарний – про поразку ПСЖ: Нам потрібно бути ефективнішими та реалізовувати свої моменти

Український захисник Ілля Забарний висловився про поразку ПСЖ у дербі проти Монако (1:3) в рамках 25 туру французької Ліги 1-2025/26.

Його цитує Сanal Supporters.

Центрбек запевнив, що цей поганий результат став справжнім розчарування для їх фанів, які ще не бачили поразкою улюбленої команди на власному стадіоні у поточному сезоні.

Окрім цього Забарний додав, що усім не слід зациклюватись над фіаско від Монако, а вже думати про наступну гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Челсі, яка запланована на 11 березня (о 22:00 за Києвом).

"Це футбол. На жаль, для наших уболівальників це розчарування. Ми не програвали вдома в Лізі 1. Тепер потрібно підняти голову та зосередитися на наступному матчі проти Челсі. Ми вже багато разів грали проти цієї команди і добре знаємо, як вони діють. Для нас у цьому нічого нового. У Монако хороша команда, але нам потрібно бути ефективнішими та реалізовувати свої моменти", – сказав Ілля.

Нагадаємо, що Забарний вийшов у стартовому складі парижан, відігравши повний поєдинок. Єдиний гол у складі ПСЖ забив Бредлі Баркола. Для українського оборонця цей матч став 28-м у футболці паризького гранда (1 м'яч).

Попри поразку ПСЖ із 57 очками продовжує лідирувати у таблиці французької першості. Відрив від другого місця складає 4 бали.

Наступний поєдинок у Лізі 1 команда Луїса Енріке проведе 21 березня, коли гостюватиме на полі Ніцци (початок о 22:00 за київським часом).