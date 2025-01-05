Родрі: Дивно було чути від Роналду, що Вінісіус мав виграти Золотий м'яч

Хавбек Манчестер Сіті Родрі засмутився через слова Кріштіану Роналду про те, що саме Вінісіус Жуніор мав виграти Золотий м'яч-2024, а не він.

Слова 28-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Чесно кажучи, було дуже дивно чути, як Кріштіану сказав, що рішення про те, хто мав отримати Золотий м'яч, було несправедливим.

Він же краще за всіх знає, як працює ця нагорода. Кріштіану також знає, перш за все, як обирається переможець.

Цього року журналісти, які голосували, вирішили, що я повинен отримати Золотий м'яч. Ці ж журналісти, ймовірно, голосували за нього в якийсь момент, так що я уявляю, що тоді він з ними погодився", – сказав Родрі.