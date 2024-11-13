Родрі: Я б не пропустив церемонію Золотого м'яча, як це зробили Реал та Вінісіус

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який виграв Золотий м'яч-2024, заявив, що він не став би бойкотувати церемонію, як це зробили всі представники мадридського Реалу.

Слова володаря головної індивідуальної нагороди у футболі процитував Фабріціо Романо.

"Це не мій клуб. Мене це (бойкот Реала) не хвилює. Я зосереджуюся на своїх людях, своєму клубі, своїй родині. У Реала та Вінісіуса Жуніора були свої причини. Напевно, я б не зробив те ж саме, що і вони... Але це нічого не означає, кожен приймає свої власні рішення", - сказав іспанець.

Раніше Родрі розповів, чому, за його думкою, саме він став переможцем голосування, що потім викликало чимало суперечок.