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Родрі: Я б не пропустив церемонію Золотого м'яча, як це зробили Реал та Вінісіус

Олексій Погорелов — 13 листопада 2024, 08:35
Родрі: Я б не пропустив церемонію Золотого м'яча, як це зробили Реал та Вінісіус
Родрі
Фабріціо Романо

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який виграв Золотий м'яч-2024, заявив, що він не став би бойкотувати церемонію, як це зробили всі представники мадридського Реалу.

Слова володаря головної індивідуальної нагороди у футболі процитував Фабріціо Романо.

"Це не мій клуб. Мене це (бойкот Реала) не хвилює. Я зосереджуюся на своїх людях, своєму клубі, своїй родині. У Реала та Вінісіуса Жуніора були свої причини.

Напевно, я б не зробив те ж саме, що і вони... Але це нічого не означає, кожен приймає свої власні рішення", - сказав іспанець.

Раніше Родрі розповів, чому, за його думкою, саме він став переможцем голосування, що потім викликало чимало суперечок.

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Родрі

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