Увесь світ завмирає, спостерігаючи за Ель-Класіко: Родрі – про матч Барселона – Реал

Опорний півзахисник каталонської Барселони Родрі розповів, що радіє тому, що йому вдалося повернутися до іспанського футболу та взяти участь у дебютному Ель-Класіко проти Реала у сезоні-2026/27.

Футболіста цитує Marca.

"Повернутися в іспанський футбол і взяти участь у Ель-Класіко – це величезна радість, зважаючи на світове значення цього протистояння. Один із мінусів для гравців, які виступали в таких лігах, як АПЛ, полягає в тому, що там їх часто не оцінювали належним чином і вони не отримували такого рівня уваги з боку медіа, який доступний у Ла Лізі. Мені пощастило повернутися й зіграти в подібних матчах – вони виводять тебе на світову арену. Увесь світ завмирає, спостерігаючи за Ель-Класіко. Сподіватимемося, що все пройде чудово", – сказав Родрі.

Нагадаємо, що на іспанця, який у минулому пограв за Вільярреал і Атлетико Мадрид, претендували не лише каталонці, а й "Королівський клуб". Нещодавно півзахисник розповів, чому зупинив свій вибір на Барселоні.

Матч 10-го туру Ла Ліги Барселона – Реал відбудеться 25 жовтня о 22:00 (за київським часом). Це буде зустріч лідера сезону та третьої команди. Наразі між обома грандами різниця у 6 балів на користь "блаугранас" – 27 проти 21-го очка у "вершкових".

Загалом найближча гра стане 265-м Ель-Класіко: 107 перемог Реала, 106 звитяг Барселони та 51 нічия.

Напередодні повідомлялося, що каталонський клуб може не дорахуватися двох гравців – Дані Ольмо та Жуля Кунде.